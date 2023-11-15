إبحار 82 مركبا.. انتظام حركة الصيد رغم التقلبات الجوية في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اليوم، الأربعاء، انتظام حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس، وعدم تأثرها بالتلقبات الجوية، لافتاً إلى استمرار رفع درجة الاستعداد بالمرافق والخدمات تزامنًا مع موجة سقوط الأمطار على معظم أنحاء المحافظة.

ومن جانبه، قال العميد يسرى الدسوقي، مدير عام ميناء الصيد بالبرلس، إن أعمال الصيد منتظمة بميناء الصيد والساحل الشمالى لمحافظة كفرالشيخ، مشيراً إلى أن رحلات الصيد بلغت 82 رحلة اليوم وتتم عملية الصيد بشكل منتظم.

وأشار مدير عام ميناء الصيد بالبرلس إلى أنه يتم التنسيق والمتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة.