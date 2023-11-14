فوز 466 مواطناً خلال قرعة حج الداخلية في كفر الشيخ.. صور

شهد اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم، مراسم إجراء قرعة الحج لعام 1445هـ/ 2024 م، والتي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية، وذلك بقاعة مجمع كفر الشيخ الثقافي.

وأجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي تأكيدا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، في حضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم، وجرى الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والبالغ عددهم 466 فائزاً وفائزة من بينهم عدد 15 رحلة حج لكبار السن، بجانب احتياطي 233 متقدماً من إجمالي 1770 مواطناً ومواطنة قد تقدموا من خلال أقسام ومراكز الشرطة والمنظومة الإلكترونية للحج.

ومن جانبه، تقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بخالص التهنئة للفائزين طالباً منهم الدعاء لمصر، مؤكداً ثقته وأمله في أن يكونوا خير واجهة مشرفة وأن يجعل حجهم حجاً مبروراً، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.

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