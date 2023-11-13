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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة محجر مواد بناء مخالف و10 حالات تعدٍ في كفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات في كفر
إزالة تعديات في كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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وأسفرت الحملة التي باشرها اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، عن إزالة 8 حالات تعدٍ على مساحة 5 قراريط و10 أسهم، وذلك في قرى كفر مجر، أبو مندور، شابة، سنهور المدينة، شباس الملح، شباس الشهداء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس برئاسة اللواء حاتم الهديبي، من إزالة حالتي تعدٍ بقرية بني بكار، وإزالة محجر تشوين مواد بناء مخالف ومقام على أرض زراعية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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