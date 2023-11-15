قمة سان فرانسيسكو| وصية من الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي .. اِعرف مضمونها

التقى الرئيس الصيني شي جين بينج ، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة سان فرانسيسكو.

وقال الرئيس بايدن لشي جين بينج، إن لديهم مسؤولية تجاه شعوبهم والعالم لمواجهة التحديات.

وأضاف بايدن للرئيس الصيني، علي التأكد من عدم تحول المنافسة إلى نزاع، مضيفاً أنه لا يمكن للبلدين أن يدير كل منهما ظهره للآخر.



ومن جانبه، قال شي لبايدن، "أنه يجب علينا أن نكون قادرين بالكامل على تجاوز الخلافات".

وأوصى الرئيس الصيني بالإيمان بالمصير الواعد للعلاقات الثنائية للصين مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي يتعافى من كورونا ولكن هناك تحديات.