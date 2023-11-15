تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول الأسرى

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر، بأن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بشأن الأسرى تركزت على عدد الأيام التي سيتوقف خلالها إطلاق النار حتى يتمكنوا من تحديد عدد الأسري الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وقال موقع "أكسيوس"، إن "المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول صفقة محتملة لإطلاق سراح الأسري تركز على عدد الأيام التي ستسمح فيها إسرائيل بوقف إطلاق النار مقابل إطلاق حماس سراح بعض الأسرى".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت التقارير الإعلامية العبرية، بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى في غزة في غضون أيام قليلة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن مثل هذه الصفقة ستكون مقابل هدنة لمدة 3-5 أيام في غزة، بالإضافة إلى إطلاق سراح بعض النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

ونشرت وكالة “رويترز” للأنباء، تقارير مماثلة في وقت سابق اليوم، أفادت بأن حماس وافقت على مثل هذه الصفقة لكن إسرائيل لم توافق عليها بعد.