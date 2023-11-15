سمير غطاس : البعض يحاول الزج باسم مصر في الحرب مع إسرائيل

قال الدكتور سمير غطاس، خبير استراتيجي، إن البعض يحاول أن يزج باسم مصر في الحرب مع إسرائيل في الوقت الحالي، ومصر لا ترغب في الدخول في الحرب إذ أن مصر دولة تدافع عن أراضيها وسيادتها، ولا تريد أن تتواجد في حرب تؤدي للضرر بالاقتصاد المنهك والشعب المصري.

سمير غطاس يتحدث عن الحرب مع أمريكا

وأضاف "غطاس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه يجب على من يروجون لضرورة اقتحام معبر رفح بالقوة هو أن هذا يعني أن مصر دخلت الحرب مع إسرائيل، ويجب التوضيح أن مصر لن تحارب إسرائيل فقط وإنما أمريكا التي تقدم كل الدعم غير المسبوق إلى إسرائيل، في ضوء عدم وجود أي مساندة على الإطلاق من أي أحد.

وتابع سمير غطاس، أن إيران سحبت نفسها من الحرب بشكل واضح وحزب الله كذلك، موضحا أن جو بايدن حذر بقوة من انخراط أيا من دول المنطقة في الحرب مع إسرائيل، لافتا إلى أن مصر تستخدم السياسة في الضغط على إسرائيل، من أجل إدخال المساعدات، ومصر تقدم جهودًا مميزة في هذا الصدد بشكل واضح.