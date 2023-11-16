مذكورة في التوراة.. حاخامات يدعون انتصار الاحتلال بدليل في الكتب المقدسة

ادعى الحاخام شاي طحان، رئيس طائفة شعاري عزرا ورئيس بيت إرزي، أنه بالنظر عبر نفق الزمن والتعمق في مقاطع التوراة، نجد أن تلك الحرب في غزة مقدسة، وأن بها ما يثبت أن الأمور الجارية كانت مكتوبة بالفعل في ذلك الوقت، وعلى خلفية الحرب في غزة ومحاولة القضاء على حماس.

حاخامات يهودية تدعى انتصار الاحتلال بدليل في التوراة

دعى الحاخام الإسرائيلي أن هناك مفاجأة كبرى تنتظر العالم، وهي الحرب الكبرى المتوقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وبالغ الحاخام في خياله ليقول، أن من مؤشرات تلك الحرب القادمة، هو وصول السفن الحربية الأمريكية للمنظمة، حيث هناك إشارة إلى السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقتنا في الكتب المقدسة وهو ما حدث بالفعل.

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