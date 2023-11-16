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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد السلة : لم نقصد الإهانة بكلمة أتباع الأهلى والعقوبات بحجم أحداث المباراة

صدى البلد

علق مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، على عقوبات مباراة الأهلي أمام الزمالك في دوري المرتبط، وكلمة "الأهلي وأتباعه"، في بيان العقوبات.

وأكد أبو فريخة، أن كلمة أتباع ليس لها علاقة بالإهانة وأن تلك الكلمة هي متبعة من الاتحاد الدولي لكرة السلة وموجودة في اللائحة، ولا يوجد بها أي مشكلة كما صورها البعض.

وتابع مجدي أبو فريخة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "عقوبات المباراة على حجم الخطأ، وبالتالي كانت عقوبات الزمالك أخف وتم معاقبته على دخول الجماهير وخروجهم".

وأضاف رئيس اتحاد كرة السلة: "عقوبات الأهلي جاءت بسبب تصرفات أوجستي بوش المدير الفني وما حدث منه خلال اللقاء، ونأمل أن يحضر الجمهور في الفترة المقبلة، وأحزن لغياب الجماهير".

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