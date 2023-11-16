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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكشوف الظهر.. دينا داش تثير الجدل فى خطوبة شقيقها الأكبر

صدى البلد

شاركت البلوجر دينا داش، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام  بصورة بعد ولادتها بشهور من حفل خطوبه اخيها شريف داش.

وظهرت دينا داش بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مكشوف الظهر واتسم بالستايل الاسبانى قصير من الامام وذات ذيل طويل.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز دينا داش بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد داش،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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دينا داش حفل خطوبة فستان مكشوف الظهر فستان مكشوف

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