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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يدعو كولر لاجتماع طاريء في الأهلي .. تفاصيل

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قرر عقد اجتماع طارئ مع السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء فور عودته من الإجازة التى يقضيها ببلاده حالياً على هامش التوقف الدولي.

وقال صادق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN" : "سيطرت حالة من الغضب الشديد داخل قطاعات النادي الأهلي والجماهير والإدارة خاصة مع تراجع مستوى فريق الكرة الذى فقد بطولتي الدورى الإفريقي عقب الخروج على يد ماميلودي صن داونز، وقبلها السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في سبتمبر الماضي، ثم فقدان نقطتين بالدوري الممتاز بالتعادل الإيجابي مع الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة".

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وأضاف: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حدد يوم الأحد المقبل لعقد اجتماع مع مارسيل كولر فور عودته من إجازته بسويسرا".

وتابع: "الخطيب  سوف يناقش مع كولر أسباب تراجع المستوى بجانب الموقف العام حول بعض اللاعبين على رأسهم محمد الضاوي كريستو وصلاح محسن وأحمد عبدالقادر ورؤيته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

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