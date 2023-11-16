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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لسائحة في كولومبيا تفقد حياتها لسبب غير متوقع.. شاهد

مقطع فيديو لسائحة
مقطع فيديو لسائحة تفقد حياتها لسبب غير متوقع .. شاهد

أثارت واقعة  تعد غريبة  من نوعها لسائحة فنزويلية  الكثير من الجدل حيث فقد حياتها، وذلك بسبب صاعقة سقطت عليها في شاطئ بمنتجع بلدة La Boquilla السياحي وذلك في ولاية “قرطاخنة” الكولومبية.

وقد وثق مفطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق اليوتيوب  الكثير من الجدل  حيث وثق المقطع  الواقعة التي حدثت سلائحة تدعى فورليانس ريفاس رومان وتبلغ من العمر  34 عامًا، كانت تقوم بالمشي على الشاطئ وذلك عندما ضربتها الصاعقة، مما تسبب لها في الإصابة بصدمة كهربائية شديدة.

وقد رصدت كاميرا مراقبة ما تم تداوله عبر مقطع الفيديو لرجلًا كان يسير بالقرب منها وعندما سقطت الصاعقة، فقد أصيب هو الآخر بصدمة كهربائية، إلا أنه قد نهض وقام بالأسرع بالفرار وتم نقله إلى مستشفى قريبة، وذلك بعد محاولة الأطباء إسعافها، لكن حالتها كانت حرجة للغاية، وقد توفيت متأثرة بإصابتها ووفقا للشهور تعد الضوضاء الناتجة عن سقوط الصاعقة مدوية، و تسببت  في حدوث رعب للعديد من الأشخاص الذين كانوا على الشاطئ.

سائحة فنزويلية ولاية “قرطاخنة كاميرا مراقبة

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