شيرى عادل: الواحد يعمل إيه لما يلاقي حوارات عن لسانه محصلتش

شاركت الفنانة شيري عادل، صورة لحوار صحفي ، وذلك عبر خاصية ستورى عبر تطبيق إنستجرام.

ونشرت شيري إحدى اللينكات لـحوار صحفي ، وعلقت عليه قائلة: هو المفروض الواحد يعمل إيه لما يلاقي حوارات عن لسانه محصلتش.

وكانت الفنانة شيري عادل، قد نشرت صورة جديدة لها عبر ستوري حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد الشائعات التي ترددت حول طلاقها.

وظهرت شيري عادل، في صورتها عبر ستوري حسابها على فيسبوك، وهي ترتدي الشال الفلسطيني، تضامنا مع شعبها ضد هجوم الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

يأتي هذا بعد أيام من تردد أنباء غير مؤكدة حول طلاق شيري عادل من زوجها الفنان طارق صبري، بعد حذفها لصورهما عبر انستجرام.

حذف صور شيري عادل وطارق صبري

فى مفاجأة قوية قامت شيري عادل بحذ جميع صورها مع زوجها طارق صبري، من على موقع الصور الشهير إنستجرام الأمر الذى جعل البعض يتنبأ بوجود خلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة، لكنها لم تعلن شيري أو طارق عن أي خلافات بينهما .

شيري تتحدث عن أحدث أعمالها

وتحدثت النجمة شيري عادل عن شخصيتها في فيلم «أصل الحكاية»، موضحة أنه دور جديد ومختلف عن الأعمال السابقة التي قدمتها.

وقالت شيري عادل، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إن دورها بالفيلم لا يشبهها بالحقيقة، ولم تكن تتخيل من قبل أن تقدمه في عمل فني، موضحة «الدور مختلف عن أي حاجة عملتها».

وتابعت شيري عادل، أنها سعيدة بالعمل مع المخرج محمد أمين «قدر يخليني أعمل الشخصية بطريقة وشكل مختلف». وأوضحت، أن الفيلم يناقش قضية من وجهات نظر مختلفة، ومن خلال شخصيات لهم وجهات نظر مختلفة كل واحد عن الآخر.