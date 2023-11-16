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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخابز مخالفة في حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

حملة تمونية
حملة تمونية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين عدة حملات على المخابز لمتابعة مدى جودة الخبز المعروض للمواطنين.

وتحت إشراف على حسن وكيل المديرية حيث  تشكلت الحملة  برئاسة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ناحية مركز ومدينة طلخ

 

وأسفرت عن ضبط  ١٤ محاضر نقص وزن بمقدار من ١٠ : ٢٢ جرام. 
عدد ٥ محضر تصرف في إجمالى ٦٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام ، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية. محضر توقف بدون إذن ،  محضر عدم وجود سجل تفتيش ،وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات التموينية والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

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تموين الدقهلية دقيق بلدي مدعم مديرية التموين بالدقهلية غير مطابق للمواصفات مدعم وكيل المديرية وكيل وزارة التموين مديرية التموين

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