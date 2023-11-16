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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ37 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يشهد اصطفاف المعدات الجديدة لمنظومة المخلفات الصلبة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اصطفاف المعدات والسيارات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية 37 مليون و 152 ألف جنيه .

جاء ذلك بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، العميد محمد عدلي مدير إدارة مرور المنوفية ، المهندس إبراهيم مرعي مدير الإدارة الفنية بالديوان العام .

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أكد المحافظ، أن المنوفية تعد أولي محافظات الجمهورية في توريد معدات منظومة النظافة لهذا العام 2023/2024 ، مضيفاً أن المعدات الجديدة تضم عدد 3 سيارات مجهزة برج إنارة ، 4 سيارات مجهزة قلاب 6 طن ، 3 سيارات مجهزة قلاب 20 طن ، 3 سيارات مجهزة شفط مياه كسح ، 1 سيارة مكنسية بإجمالي 14 معدة للمساهمة فى إعادة الشكل الجمالى والحضارى وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين العامة .

 ووجه بتوزيع تلك المعدات وفق الخطة المقررة علي أن تشمل وحدة التدخل السريع وكافة مراكز ومدن المحافظة لإحداث نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشدداً علي ضرورة الحفاظ على تلك المعدات والإهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان الحفاظ عليها وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل المناسب .


فيما أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى ، لافتاًَ الي أن تلك المعدات ستساهم وبشكل ملحوظ في التعامل في شفط مياه الأمطار بالأماكن الأكثر تجمعاً لبؤر المياه خلال موسم الشتاء لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين فضلاً عن التدخل الفوري في كافة الأزمات والطوارئ .

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