قوافل تموينية متحركة وثابتة.. واستمرار طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة في المنيا

ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار"

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة.

وأكد الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، طرح 6 أطنان من السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو بمنفذ بيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين سمالوط.

وقال إن الوحدة المحلية لا تدخر جهداً في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، فضلاً عن تنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات العامة لإحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة.

وفى مركز ديرمواس، تابع عامر طه، رئيس المركز، استمرار العمل بالقوافل التموينية المتحركة والثابتة على مستوى قرى المركز لبيع السكر للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعاونة، حيث تم طرح 10 أطنان من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو تم توزيعها على منفذ المدينة والمنفذ المتحرك بقرية سيسكو والمجالس القروية بدلجا وبني حرام والبدرمان وقريتى كفر خزام وتل بني عمران، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

كما تابع اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، مجهودات إدارة التموين لاستمرار تنظيم القوافل المتحركة والثابتة لبيع السكر للمواطنين بالقرى، حيثُ تم توزيع السكر بسعر الكيلو 27 جنيها، بمجلس قروى “تونا الجبل - دير البرشا - تندة ـ قلندول”، وذلك فى إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وقام تاج أبو سداح، رئيس مركز أبو قرقاص، بجولة على الأسواق بمدينة أبو قرقاص لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية.

شملت الجولة تنفيذ حملة على المحلات التجارية والمخابز للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع داخل مدينة وقرى مركز أبوقرقاص والقضاء على الاحتكار.