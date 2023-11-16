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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول رد من جامعة الزقازيق بشأن واقعة النصب على طلاب كلية العلوم

صدى البلد

اصدرت جامعة الزقازيق بيانا لتتعقيب حول ما اثير مؤخرا علي بعض مواقع  التواصل الاجتماعي ، بخصوص مشكلة طلاب الدراسات العليا بكلية العلوم حيث جاء في البيان.

جامعة الزقازيق تود توضيح الحقائق التالية:

أولًا:الجامعة لايمكن أن تتستر على أى مخالفة من أي نوع مهما كان مرتكبها، فلا أحد فوق القانون.

ثانياً : أن الجامعة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية،  هى من بدأت التحقيق  فى هذا الموضوع منذ أكثر من شهر و قبل قيام الطلاب بتقديم أية شكاوى.

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ثالثاً : تؤكد الجامعة علي أنه لن يكون هناك إضرار بمصلحة وحقوق اى طالب بالجامعة.

رابعاً : تهيب الجامعة بأبناءها الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات التى من شأنها إثارة القلاقل.

وانهت الجامعة بيانها قائلة..نطمئن أبناءنا الطلاب بأننا وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية سنقوم باعلان كافه الحقائق فور انتهاء التحقيقات ، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة  إن وجدت.

الدراسات العليا بكلية العلوم التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات الرقابية جامعة الزقازيق في الشرقية مواقع التواصل الاجتماع مواقع التواصل الاجتماعي

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