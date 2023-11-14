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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لإلتماس أهالي سيدة مسنة في الشرقية

السيدة
السيدة

واصلت وزارة الداخلية جهودها الهادفة لتفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية وتفعيل كافة الإجراءات التى تسهم فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الهمم. 

وستجاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لإلتماس أهلية ("سيدة مسنة -  102 عام" - مقيمة بمحافظة الشرقية) ومساعدتها فى تجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها فى منزلها نظراً لظروفها الصحية.

وتم إيفاد مأمورية لمنزل المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد البطاقة وتسليمها لها بمحل إقامتها.. دون تحملها لثمة نفقات مالية. وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان وقبول من أهلية السيدة ، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة لإلتماسهم.

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