محافظ المنوفية: استمرار قبول التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي استمرار فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة ، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية السيدة " انتصار السيسي" قرينة رئيس الجمهورية حتي 31 من ديسمبر القادم 2023 ، وذلك في مجالات ( القصة القصيرة ، الشعر ، التأليف المسرحي ، الرسم ، العزف علي آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي ، الغناء ، تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية ، الابتكارات العلمية ) .



وأشار المحافظ أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تنقسم إلى فئتين عمريتين ، الفئة العمرية الأولي من سن 5 وحتي 12 عام ، والفئة العمرية الثانية تضم فوق سن 12 وحتي 18 سنة ، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح 4 جوائز في كل فرع ، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

وتهدف الجائزة إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والإبتكار ، وكذا نشر الوعي الثقافي بين الطلاب وحثهم علي التعلم والإبداع والابتكار والبحث عن المعلومات بالإضافة لتنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني .

وأضاف محافظ المنوفية أن المسابقة تتضمن عدة شروط منها ، أن يكون المتقدم مصري الجنسية ، ومحمود السيرة وحسن السمعة ، ، وأن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين ، ألا يكون العمل المقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخري ، وللإستعلام والاستفسار عن الجائزة والإطلاع عن شروط المسابقة يرجي الدخول علي صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير ) علي الفيس بوك https://www.facebook.com/stateawardforyounginnovator/ ، أو الموقع الألكتروني https://www.ckp.eg/