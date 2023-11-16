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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: استمرار قبول التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة

جائزة المبدع الصغير
جائزة المبدع الصغير

اكد  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي استمرار فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة ، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية السيدة " انتصار السيسي" قرينة رئيس الجمهورية حتي 31 من ديسمبر القادم  2023 ، وذلك في مجالات ( القصة القصيرة ، الشعر ، التأليف المسرحي ، الرسم ، العزف علي آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي ، الغناء ، تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية ، الابتكارات العلمية ) .


وأشار المحافظ أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تنقسم إلى فئتين عمريتين ، الفئة العمرية الأولي من سن 5 وحتي 12 عام ، والفئة العمرية الثانية تضم فوق سن 12 وحتي 18 سنة ، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح 4 جوائز في كل فرع ، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

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 وتهدف الجائزة إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والإبتكار ، وكذا نشر الوعي الثقافي بين الطلاب وحثهم علي التعلم والإبداع والابتكار والبحث عن المعلومات بالإضافة لتنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني .
وأضاف محافظ المنوفية أن المسابقة تتضمن عدة شروط منها ، أن يكون المتقدم مصري الجنسية ، ومحمود السيرة وحسن السمعة ، ، وأن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين ، ألا يكون العمل المقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخري ، وللإستعلام والاستفسار عن الجائزة والإطلاع عن شروط المسابقة يرجي الدخول علي صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير ) علي الفيس بوك https://www.facebook.com/stateawardforyounginnovator/ ، أو الموقع الألكتروني https://www.ckp.eg/

انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للثقافة الإبتكارات العلمية إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية

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