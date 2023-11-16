محافظ أسيوط يلتقي 400 رائدة ريفية تابعة للتضامن الاجتماعي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضايا السكانية والمجتمعية وهو ما يظهر جليًا في العمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة مشيرا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مزيد من الفعاليات والأنشطة والندوات لمواجهة الزيادة السكانية غير المبررة وسبل خفض معدلات النمو السكاني والعمل على رفع وعي المواطنين بتقوية السلوكيات الانجابية وتغيير السلوكيات السلبية والتوعية الصحية وتنظيم الأسرة .

جاء ذلك خلال لقاءه مع أكثر من 400 رائدة ريفية بمراكز (ديروط ومنفلوط والبداري) التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة ضمن برنامج وعي للتنمية المجتمعية وبحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، ومنى عبدالرحيم مدير إدارة شئون المرأة والرائدات بمديرية التضامن الاجتماعي وفريق عمل الإدارة (انصاف اسحاق ، ميرفت جرجس ، الهام محمد) ولفيف من الرائدات الريفيات.



بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ثم كلمات الترحيب بالحضور تلاها كلمة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي أكد خلالها أهمية الدور الحيوي المنوط بالرائدات الريفيات تنفيذه والذي يصل عددهم بمديرية التضامن الاجتماعي حوالي 1400 رائدة ريفية وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختلفة خاصة مع الرائدات الريفيات التابعة لمديرية الصحة والسكان الذي يصل عددهم 538 رائدة ريفية فضلاً عن الميسرات التابعات للمجلس القومى للمرأة بالمحافظة لافتاً إلى ضرورة تكثيف العمل الميداني وتنفيذ برامج طرق الأبواب والتعامل المباشر مع المواطنين عامة والمرأة بصفة خاصة ويساهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق نتائج أفضل في تنمية المجتمع على كافة المستويات مشيراً إلى ضرورة رفع وتنمية قدرات الرائدات الريفيات لحثهم على المشاركة الايجابية وبذل المزيد من الجهد في هذا الشأن لحل المشكلات المجتمعية المختلفة.



وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن والتي من بينها (منطقة الدعوة والوعظ والإعلام الديني والمحافظة والمجلس القومي للمرأة ومديرية الصحة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي للسكان ومديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبيت العائلة المصرية بأسيوط ومكتبة مصر العامة ومديرية الزراعة ووحدة السكان ومنظمات المجتمع المدني) وذلك لتحقيق أكبر استفادة وتحقيق مردود ايجابي والإرتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر بالعمل على الاكتشاف المبكر للاعاقة ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية والزيادة السكانية وختان الإناث وزواج الأطفال والنظافة والصحة العامة والمواطنة وصحة المرأة والتربية الايجابية والتمكين الاقتصادي ومواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقاً أمام مسار قاطرة التنمية كـ(زواج الأطفال ، والتسرب من التعليم ، والعزوة ، وانجاب الذكور ، ...) وغيرها من السلوكيات التي تعرض الأسر والمجتمع لأمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة الحياة.



كما ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع الرائدات الريفيات واستمع لهن وحثهن على بذل مزيد من الجهود في هذا الشأن وقد حرصن على إلتقاط صور تذكارية مع المحافظ وبعض مسئولي الجهاز التنفيذي المشاركين في اللقاء.

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