محافظ أسيوط: استلام وبناء 520 مدرسة بتكلفة 2 مليار جنيه

واصل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية على المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية حيث تفقد مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط التي تم إنشاؤهما حديثًا.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المدارس القائمة بالفعل للارتقاء بالمنطومة التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس لأبنائنا الطلاب لتحسين مناخ التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم .

ورافق المحافظ خلال الجولة عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية.

بدأت الجولة بتفقد محافظ أسيوط لمدرسة التجاريين الرسمية لغات التي تم إنشاؤها مؤخرًا بتكلفة 14 مليون جنيه على مساحة 4387 متر وتضم 56 فصلاً دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة وذلك في إطار سعي المحافظة لبناء مدارس جديدة لتخفيض الكثافات الطلابية في الفصول .

وكان في استقبال المحافظ تلاميذ المدرسة رافعين أعلام مصر مرددين النشيد الوطني وتم تقديم بعض الفقرات الفنية للأطفال التي لاقت استحسان الجميع.

كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية وحرص على ترديد النشيد الوطني مع الأطفال في كل فصل يتم تفقده تعميقًا لقيم الولاء والانتماء وسط فرحة وسعادة من التلاميذ موجهًا المعلمين بزرع حب الوطن لدى التلاميذ وقيم الولاء والانتماء فضلا عن شرح الانجازات التي تمت على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية ليعلم الأطفال منذ صغرهم حجم الانجازات التي تقدمها الدولة كما تفقد ملاعب المدرسة ووجه بتكثيف المساحات الخضراء والاهتمام بأعمال التشجير وزرع الأشجار المثمرة لخلق مساحات خضراء كمتنفس للتلاميذ والمعلمين.

كما استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة - أبرز وأهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية في قطاع التعليم مؤكدًا أن ما شهدته مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس وجهود الدولة الداعمة لكافة المشروعات القومية والخدمية والتنموية الجارى تنفيذها لصالح المواطن ورفعة شأنه يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.

ولفت إلى أن التعليم قبل الجامعي يعد من أهم القطاعات التي حظيت بإهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لإعداد كوادر قادرة على مواكبة تغيرات العصر الحديث ومواجهة تحديات المستقبل باعتباره أحد المحاور المهمة للجمهورية الجديدة.

وأوضح المحافظ أن قطاع التعليم بأسيوط حظى بنصيب كبير من الاهتمام وهذا الأمر ظهر جليًا خلال العشر سنوات الماضية من خلال إنشاء عدد ضخم من المدارس ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل كثافة الفصول.

ونوه بأن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها واستلامها حتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بلغ 491 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7658 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 مليون جنيه كما يجري حاليًا إنشاء وطرح ما يقرب من 29 مدرسة أخرى في خطة هيئة الابنية التعليمية بإجمالي 412 فصل دراسي ليصبح إجمالي المدارس التي تم بناؤها وإستلامها والمدارس الجاري تنفيذها 520 مدرسة بإجمالي 8070 فصل دراسي بتكلفة تبلغ 2 مليار و435 مليونا.

وأشاد محافظ أسيوط بحجم الإنجازات التي تحققت في قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة في عهد فخامة الرئيس السيسي الذى أعطى أولوية خاصة لمحافظات الصعيد لتعويضها عن سنوات التهميش وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وذلك بمتابعة مستمرة ودعم من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

وأشاد بدور الهيئة العامة للابنية التعليمية بقيادة اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة والجهود المبذولة في إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة بقرى ونجوع المحافظة ضمن خطة الهيئة السنوية لمواجهة الزيادة في الكثافة الطلابية داخل الفصول وهي واحدة من المشكلات التي واجهت الدولة خلال السنوات السابقة وتغلبت عليها ببناء المدارس والتوسع في المدارس القائمة بالفعل حتى تسير العملية التعليمية على أكمل وجه ولتقليل معاناة الطلاب مشقة الذهاب إلى المدارس البعيدة وكذلك منع تسرب التلاميذ من المدارس والقضاء على تعدد الفترات الدراسية خاصة بالمناطق الأكثر إحتياجاً ذات الكثافات الطلابية العالية وأصبح شعار "التعليم أولا" الذي رفعته القيادة السياسية واقعًا ملموسًا من أجل ضمان جودة تعليمية متميزة.



وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لا تألو جهدًا في العمل على تخصيص أراضي لإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الزيادة الكبيرة في إعداد الطلاب المتقدمين لمراحل التعليم المختلفة بالإضافة إلى الاستمرار في توسعة وإحلال وتجديد المدارس القديمة بإعادة إنشاء مباني جديدة بها عدد فصول أكبر لتخفيض كثافة أعداد الطلاب مؤكدًا أن هذا هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتحقيق جودة التعليم لأبنائها خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى إنه في إطار حل مشكلة الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1" بالمدارس هذا العام 2023/2024 تم فتح من 67 قاعة جديدة بالمدارس تتضمن 45 قاعة بالمدارس الرسمية للغات و22 قاعة بالمدارس الخاصة لاتنمو لاستيعاب التلاميذ الجدد ضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وحفاظًا على سير العملية التعليمية وانتظامها وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

IMG-20231116-WA0010

IMG-20231116-WA0011

IMG-20231116-WA0008

IMG-20231116-WA0009

IMG-20231116-WA0006

IMG-20231116-WA0007

IMG-20231116-WA0004