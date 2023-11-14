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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشارك في جنازة عسكرية لشهيد الواجب النقيب "طارق جميل"

تشييع جثمان شهيد
تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني بأسيوط

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في الجنازة العسكرية للشهيد البطل النقيب "طارق جميل محروس" التي انطلقت من أمام ميدان عمر مكرم بمدينة أسيوط وسط مشاعر من الألم والحزن لأهالي وذوي الشهيد وجموع المشيعين الذي استشهد خلال مداهمة أمنية لضبط خارجين عن القانون بقرية قاوو النواورة التابعة لمركز البداري بأسيوط .

رافقه خلال الجنازة العسكرية اللواء أركان حرب محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ، واللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد ، ومساعدي مدير الأمن للقطاعات ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمحافظة أسيوط.

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كما قدم محافظ أسيوط خالص التعازي لأسرة الشهيد البطل داعياً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها البواسل.


وأشاد محافظ أسيوط بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة والقوات المسلحة وتضحياتهم بأرواحهم فداءًا للوطن ودورهم في توفير الأمن والأمان موضحاً أن مصر لا تنسى أبنائها الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن ومواطنيها وحفظ الأمن والأمان في البلاد واستقرار مصرنا الغالية.
كان النقيب طارق جميل محروس ـ 30 عاماً ـ قد استشهد صباح اليوم الثلاثاء أثناء تأدية عمله ضمن مأمورية شرطية ومداهمة أمنية لبؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة البداري وخلال تنفيذ الحملة وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع عناصرها المطلوبين أمنياً الذي يعتبر أحد أخطر البؤر الإجرامية والتى تعمل في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حيث أسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية والعثور بحوزتهم على أسلحة وذخائر وإستشهاد النقيب طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي وتم نقله إلى مستشفى الشرطة ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى وتم تشييع جثمانه ودفنه بمسقط رأسه.

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