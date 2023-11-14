نقيب بالأمن المركزي.. ننشر صور شهيد مأمورية وكر مطاريد أسيوط

حصل "صدى البلد" على صور النقيب طارق جميل محروس الضابط بالأمن المركزي الذي استشهد صباح اليوم الثلاثاء في معركة شرسة خلال مأمورية وكر مطاريد أسيوط التي أسفرت عن مصرع 6 عناصر إجرامية خطرة.
وسادت حالة من الحزن بين أصدقاء وزملاء الشهيد طارق جميل محروس الذين قدموا التعازي لأسرته معبرين عن صدمتهم الشديدة بخبر استشهاده وكتب أحدهم: " ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويقف جنبهم وجنب ابنك اللي مالحقتش تشبع منه...حقيقي صدمة كبيرة"
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ولقي 6 عناصر إجرامية مصرعهم واستشهد ضابط شرطة فى مداهمه لوكر إجرامي بأسيوط.
أسفرت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد والتي تعمل فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة "مطلوب ضبطهم في قضايا قتل عمد – شروع في قتل – سلاح " ومحكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد")
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي ( الأمن العام – الأمن المركزي) تم مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط ، وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها.
وأسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية ، واستشهاد (نقيب/طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزي") .
وضبطت قوات الأمن كمية ضخمة من المضبوطات تضمنت (2 قنبلة يدوية - 2رشاش جرينوف - بندقية قناصة - رشاش - 12 بندقية آلية - 6بنادق خرطوش - 4 طبنجات - 2 فرد محلى - 52 خزينة مختلفة الأنواع - 11 شريط رشاش جرينوف – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الأفيون – 300 كيلو جرام من مخدر البانجو - 61 ألف قرص مخدر - مبالغ مالية) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.