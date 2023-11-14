نقيب بالأمن المركزي.. ننشر صور شهيد مأمورية وكر مطاريد أسيوط

حصل "صدى البلد" على صور النقيب طارق جميل محروس الضابط بالأمن المركزي الذي استشهد صباح اليوم الثلاثاء في معركة شرسة خلال مأمورية وكر مطاريد أسيوط التي أسفرت عن مصرع 6 عناصر إجرامية خطرة.

وسادت حالة من الحزن بين أصدقاء وزملاء الشهيد طارق جميل محروس الذين قدموا التعازي لأسرته معبرين عن صدمتهم الشديدة بخبر استشهاده وكتب أحدهم: " ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويقف جنبهم وجنب ابنك اللي مالحقتش تشبع منه...حقيقي صدمة كبيرة"

اقرأ ايضا.. ابنه لسه 6 شهور.. قصة استشهاد النقيب طارق جميل في مداهمة أسيوط|صور

اقرأ ايضا.. راقصات وخمور وأخبار كاذبة.. صدى البلد يكشف الحقيقة الكاملة لـ حفل المنصورية

اقرأ ايضا.. شوفت فيديوهاته مع صاحبتي.. تهاني تطلب الطلاق للضرر من زوجها

اقرأ ايضا.. واخدك مستعملة.. ياسمين تشكو زوجها الثاني: هلاقيها منه ولا من تهديد أخويا

ولقي 6 عناصر إجرامية مصرعهم واستشهد ضابط شرطة فى مداهمه لوكر إجرامي بأسيوط.

أسفرت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد والتي تعمل فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة "مطلوب ضبطهم في قضايا قتل عمد – شروع في قتل – سلاح " ومحكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد")

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي ( الأمن العام – الأمن المركزي) تم مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط ، وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها.

وأسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية ، واستشهاد (نقيب/طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزي") .

وضبطت قوات الأمن كمية ضخمة من المضبوطات تضمنت (2 قنبلة يدوية - 2رشاش جرينوف - بندقية قناصة - رشاش - 12 بندقية آلية - 6بنادق خرطوش - 4 طبنجات - 2 فرد محلى - 52 خزينة مختلفة الأنواع - 11 شريط رشاش جرينوف – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الأفيون – 300 كيلو جرام من مخدر البانجو - 61 ألف قرص مخدر - مبالغ مالية) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

44444444444444444

402201314_3657942384479448_1842044718996449959_n

401717392_655838593415496_8074379594974175316_n

401639371_358783209886646_6654556000317709483_n

402347888_1674148336440248_7669031281962736725_n

359713565_1337547327142420_3816898805314960798_n

271703494_977711529792670_3945205231125364176_n

20231114144834896