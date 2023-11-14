عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مالحقش يفرح بابنه.. حزن وصدمة بين أصدقاء شهيد مأمورية وكر أسيوط

الضابط الشهيد برفقة
الضابط الشهيد برفقة طفله حديث الولادة

"سيف طارق جميل.. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وأشوفك أحسن راجل ف الدنيا".. هذا المنشور وضعه النقيب طارق جميل محروس ضابط الأمن المركزي شهيد مأمورية وكر مطاريد أسيوط في شهر يوليو الماضي بعدما رزق بطفله "سيف" ليتلقى مئات التهاني والمباركات من أصدقائه وزملائه. 

 

ملحقش يفرح بابنه 

 

اليوم وبعد مرور 5 أشهر على إنجاب طفله فقط تحولت صفحة الشهيد لدفتر عزاء وانهالت منشورات النعي عليها بعد إعلان وزارة الداخلية خبر استشهاده صباح اليوم الثلاثاء في مداهمة لوكر أحد أخطر البؤر الإجرامية في مركز البداري بأسيوط. 

 

وسادت حالة من الحزن بين أصدقاء وزملاء الشهيد طارق جميل محروس الذين قدموا التعازي لأسرته معبرين عن صدمتهم الشديدة بخبر استشهاده وكتب أحدهم: " ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويقف جنبهم وجنب ابنك اللي مالحقتش تشبع منه...حقيقي صدمة كبيرة"

 

وكر خطر 

 

ولقي 6 عناصر إجرامية مصرعهم واستشهد ضابط شرطة فى مداهمه لوكر إجرامى بأسيوط. 

 

 أسفرت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط عن رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد والتى تعمل فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة "مطلوب ضبطهم فى قضايا قتل عمد – شروع فى قتل – سلاح " ومحكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد")

 

txt

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر شديدة الخطورة فى مداهمة وكر مخدرات بأسيوط

txt

وعد دفعت الثمن.. اختلف مع شقيقته فانتقم من صغيرتها بطريقة بشعة في الهرم

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي ( الأمن العام – الأمن المركزي) تم مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط ، وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها. 

 

حيث أسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية ، واستشهاد (نقيب/طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزي") .

 

وضبطت قوات الأمن كمية ضخمة من المضبوطات تضمنت (2 قنبلة يدوية - 2رشاش جرينوف - بندقية قناصة - رشاش - 12 بندقية آلية - 6بنادق خرطوش - 4 طبنجات - 2 فرد محلى - 52 خزينة مختلفة الأنواع - 11 شريط رشاش جرينوف – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الأفيون – 300 كيلو جرام من مخدر البانجو - 61 ألف قرص مخدر - مبالغ مالية) .

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شهيد مأمورية وكر أسيوط وكر أسيوط النقيب طارق جميل محروس مطاريد أسيوط الشهيد طارق جميل محروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

مجـ.زرة جديدة بحق نازحين فلسطينيين في مدرسة تابعة للأونروا بـ غزة

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

أمطار واضطراب الملاحة.. بيان مهم من الأرصاد لتحذير هذه المناطق

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

موضوعات متعلقة

وعد دفعت الثمن.. اختلف مع شقيقته فانتقم من صغيرتها بطريقة بشعة في الهرم

راقصات وخمور وأخبار كاذبة.. صدى البلد يكشف الحقيقة الكاملة لـ حفل المنصورية

الطبيب وآية الزيني.. ماذا حدث في قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي ؟|القصة الكاملة

واخدك مستعملة.. ياسمين تشكو زوجها الثاني: هلاقيها منه ولا من تهديد أخويا

قرار عاجل بشأن 12 متهما في أحداث حفل فيلا المنصورية

جلب الحبيب وعلاج العاقر.. ماذا قال دجال العجوزة بعد سقوطه؟

مكالمة الفجر وتحرش غرفة الكشف.. ماذا حدث بين البلوجر آية الزيني وطبيب الطوارئ؟

التحريات تكشف سبب حريق فيلا الريف الأوروبي بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

نقيب بالأمن المركزي.. ننشر صور شهيد مأمورية وكر مطاريد أسيوط

حماس: نخوض معركة إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وإقامة الدولة الفلسطينية

تحمل أسلحة.. طائرة إيرانية تصل إلى مطار تدمر السوري

لا دليل أنهم أحياء.. إسرائيل ترفض استلام رهائنها لسبب غريب

بعد توصية من مرموش.. رحيل محمد عبد المنعم عن الأهلي | اعرف القصة

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات الإفراج عن الرهائن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة.. هل أنت منهم؟

بسعر يتجاوز ربع مليون جنيه.. فستان أنغام يخطف الأنظار في حفل دبي

تفاصيل اختراق الفنانة نادية لطفي للحصار الإسرائيلي في بيروت لعلاج الجرحى

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

فيديو

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

شاهد من أهلها.. كاتب أمريكي يهاجم بلاده ويعلن تضامنه مع غزة |فيديوجراف

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ