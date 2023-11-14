مالحقش يفرح بابنه.. حزن وصدمة بين أصدقاء شهيد مأمورية وكر أسيوط

"سيف طارق جميل.. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وأشوفك أحسن راجل ف الدنيا".. هذا المنشور وضعه النقيب طارق جميل محروس ضابط الأمن المركزي شهيد مأمورية وكر مطاريد أسيوط في شهر يوليو الماضي بعدما رزق بطفله "سيف" ليتلقى مئات التهاني والمباركات من أصدقائه وزملائه.

ملحقش يفرح بابنه

اليوم وبعد مرور 5 أشهر على إنجاب طفله فقط تحولت صفحة الشهيد لدفتر عزاء وانهالت منشورات النعي عليها بعد إعلان وزارة الداخلية خبر استشهاده صباح اليوم الثلاثاء في مداهمة لوكر أحد أخطر البؤر الإجرامية في مركز البداري بأسيوط.

وسادت حالة من الحزن بين أصدقاء وزملاء الشهيد طارق جميل محروس الذين قدموا التعازي لأسرته معبرين عن صدمتهم الشديدة بخبر استشهاده وكتب أحدهم: " ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويقف جنبهم وجنب ابنك اللي مالحقتش تشبع منه...حقيقي صدمة كبيرة"

وكر خطر

ولقي 6 عناصر إجرامية مصرعهم واستشهد ضابط شرطة فى مداهمه لوكر إجرامى بأسيوط.

أسفرت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط عن رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد والتى تعمل فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة "مطلوب ضبطهم فى قضايا قتل عمد – شروع فى قتل – سلاح " ومحكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد")

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي ( الأمن العام – الأمن المركزي) تم مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط ، وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها.

حيث أسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية ، واستشهاد (نقيب/طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزي") .

وضبطت قوات الأمن كمية ضخمة من المضبوطات تضمنت (2 قنبلة يدوية - 2رشاش جرينوف - بندقية قناصة - رشاش - 12 بندقية آلية - 6بنادق خرطوش - 4 طبنجات - 2 فرد محلى - 52 خزينة مختلفة الأنواع - 11 شريط رشاش جرينوف – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الأفيون – 300 كيلو جرام من مخدر البانجو - 61 ألف قرص مخدر - مبالغ مالية) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.