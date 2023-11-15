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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة يعد إنجازا تاريخيا

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي المرشحين للعمل بمركز السيطرة الموحد للشبكة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عدداً من العاملين بالديوان العام المرشحين للعمل بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ الذي يجري الانتهاء من تجهيزه تمهيدًا لافتتاحه في القريب العاجل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق السيطرة الكاملة والإرتقاء بمستوي الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية وبما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وناقش محافظ أسيوط مع العاملين المرشحين رؤيتهم تجاه أسلوب وآليات عمل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ بما ينعكس بالإيجاب على منظومة وسير عمل المركز مستعرضًا الإمكانات والخدمات المتنوعة التي تقدمها الشبكة من خلال التعامل الفورى مع أي أحداث طارئة والسيطرة عليها واحتوائها خلال فترات زمنية قياسية حيث يعد بمثابة نقلة حضارية ونوعية في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.


وقال المحافظ إن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة لدعم جهود الدولة في مجالات التأمين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ مشيرًا إلي أن المركز يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

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وأوضح اللواء عصام سعد أن المركز سيحقق التعاون الكبير بين مختلف الجهات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل حيث يربط بين كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن.


جدير بالذكر أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تهدف الشبكة على ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

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