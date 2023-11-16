قرار يثير تساؤلات.. مجلس الأمن يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة في غزة

عرضت فضائية “الغد” تقريرا بعنوان، قرار يثير تساؤلات.. مجلس الأمن يخرج عن صمته للمرة الأولى منذ العدوان على غزة.

ووفقا للتقرير، دعا مجلس الأمن إلى هدنة إنسانية عاجلة لعدد كافي من الأيام، لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، وأقر القرار من قبل المجلس، فيما أمتنعت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا عن التصويت.

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا، أدت إلى استشهاد أكثر من ثلاثين فلسطينيا وإصابة العشرات.

وأفاد مراسل الغد، بأن الاحتلال شن غارات استهدفت مربعا سكنيا كاملا بالمخيم، مشيرا إلى وصول عدد من الشهداء إلى المستشفى الإندونيسي من مخيم جباليا.