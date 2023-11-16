قهرتني نفسياً بعد ما اتحبست بسببها| طليق بوسي يخرج عن صمته ويكشف كواليس انفصالهما

في تطورات هامة خلال الساعات الأخيرة، انفصل المصفف الشهير هشام ربيع عن النجمة بوسي، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية. وفي هذا التقرير، سنسلط الضوء على تفاصيل هذا الانفصال والأحداث المحيطة به.

تأكيد الانفصال

وفي تصريح رسمي صادر عن مدير أعمال هشام ربيع، تأكيدًا للأنباء المتداولة، أعلن أن الانفصال تم بشكل رسمي ونهائي بينه وبين زوجته بوسي. وفيما يبدو أن القرار كان متفقًا عليه بين الطرفين، يظهر التصريح الرسمي أن السبب وراء الانفصال يعود إلى أزمة تفاقمت وتدهورت علاقة الزوجين.

تفاصيل الأزمة

وأفاد مدير الأعمال بأن بوسي قامت بتخلي عن هشام ربيع خلال فترة اعتقاله، حيث لم يجد الدعم الكافي منها خلال هذه الفترة الصعبة. وفيما كان هشام يواجه مشاكل قانونية ويحتاج إلى دعم نفسي، لم تكن بوسي حاضرة بجانبه، مما أدى إلى قهره النفسي.

