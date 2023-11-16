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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم: سرعة توصيل المرافق لمصنع يازاكي لضفائر السيارات

صدى البلد

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الأعمال النهائية وآخر الإجراءات، لتوصيل شبكات المرافق "الطرق، والكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والغاز، والاتصالات وغيرها"، للبدء في الأعمال الإنشائية لمصنع "يازاكى" لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، موجهاً بوضع جداول زمنية محددة للانتهاء من الأعمال النهائية لشبكات المرافق في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالفيوم، ووفد شركة "يازاكي"، الذي ضم: المهندس زياد أبو عيطة مدير إنتاج بالشركة، والمهندس راندي عصام مسئول منشأة يازاكي بالفيوم، والمهندس مؤمن أحمد مدير مشروعات بشركة "جليدز" لإدارة المشروعات، والمهندسة مي محسن مدير مشروعات بشركة "كوزموس" للتصميمات الهندسية، استشاري شركة "يازاكي"، والمهندس جورج ميخائيل مهندس تنفيذي بمصنع "صقر" بالهيئة العربية للتصنيع، والمهندس حسام الدين حسن مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ وسام فرحات مدير عام إدارة الشئون الاقتصادية والاستثمار بيوان عام محافظة الفيوم، والدكتورة مروة أحمد محمد مدير وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة.

تناول الاجتماع، مراجعة الموقف النهائي وآخر الإجراءات لتوصيل شبكات المرافق، لمنطقة مصنع "يازاكي" لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، بمنطقة منشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم، مع مسئولي الجهات ذات الصلة، للبدء في أعماله الإنشائية في أقرب وقت، ومتابعة أعمال  الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والغاز، والاتصالات وغيرها، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمنى المقترح وآليات تنفيذه، للالتزام بتوصيل أعمال المرافق للموقع المزمع إنشاء المصنع عليه.

وشدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، على مسئولي الهيئة العامة للطرق، بسرعة إعداد جدول زمني للانتهاء بشكل كامل من تنفيذ مداخل ومخارج منطقة مصنع يازاكي، والتنسيق بين مسئولي شركة "يازاكى"، والهيئة العامة للطرق والكبارى، بشأن تأمين مداخل ومخارج الطريق بما يحقق الهدف المرجو منه بما لا يسبب فى أى معوقات للطرفين، خاصةً بعد تحديث التصميم الخاص بالمصنع ليتناسب مع توصيل خط الطرد.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالفيوم، بمتابعة الأعمال النهائية وآخر الإجراءات بشأن تنفيذ مختلف شبكات المرافق بشكل كامل، والتى تخدم المنطقة المزمع إنشاء مصنع "يازاكي" لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات عليها، ومراجعة كافة الأعمال مع المقاول المسئول عن الموقع لاستمرارية العمل حتى الانتهاء من أعمال الشبكات، تبعاً للجودة والمواصفات المطلوبة.

وأكد محافظ الفيوم، على توفير خط التيار الكهربي المؤقت، وكذا خطوط شبكات مياه الشرب، لمنطقة مصنع "يازاكي"، حال الحاجة إليها، مطالباً مسئولي شركة "يازاكي"، بإفادة مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، بالمطالب الضرورية قبل الاحتياج إليها بأسبوع لبدء الأعمال بالمصنع، ليتسنى توفيرها في المواعيد المحددة، لافتاً إلى أنه لا توجد مشكلة في توفير مصادر الكهرباء المؤقتة والنهائية، وكذا مياه الشرب للمصنع، بجانب توفير خدمات المرافق الأخرى، من خلال التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات ذات الصلة.

 

 

محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء توصيل المرافق لمصنع الضفائر الكهربائية للسيارات

 

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء توصيل المرافق لمصنع الضفائر الكهربائية للسيارات

 

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