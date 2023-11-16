تفاصيل عرض مباريات مصر في تصفيات كأس العالم

عقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمراً صحفياً ، الأربعاء 15 نوفمبر، للإعلان عن تفاصيل حصول قنوات أون تايم سبورت على حقوق البث التلفزيوني لمباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وحقوق ملخصات كل مباريات المنتخبات الإفريقية في التصفيات.



وأعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة ، أن الإتفاق تم على حقوق بث جميع المباريات بالمجان، مبديا سعادته بتعاون الشركات الراعية لبث مباريات المنتخب المصري داخل وخارج الأرض.



فيما قال أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة :"ننفذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير العمل الرياضي والإعلام الرياضي في مصر"، مشيرا إلى أن جهود الشركة المتحدة تهدف إلى إسعاد الشعب المصري ، مع حرصها على تقديم أكبر الخدمات لهم بشكل مجاني.

بينما أكد أسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة :"اتمام هذا الإتفاق بعد تفاوض طويل مع الفيفا يعد إنجازا كبيرا، خصوصا مع حصول قنوات أون تايم سبورتس على حقوق البث التلفزيوني ل273 مباراة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ".



وحصلت قنوات أون تايم سبورتس بموجب هذا الإتفاق على حق البث التلفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج الأرض، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد آخر من الحقوق التجارية الخاصة.



وبدأت تصفيات القارة السمراء المونديالية في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، وتختتم في أكتوبر 2025، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا وغينيا.

وتم تقسيم المنتخبات الإفريقية ال 54 إلى 9 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، يتأهل أول كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، ويشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع عدد من منتخبات القارات الأخرى لتحديد منتخب واحد منها يرافق المنتخبات المتأهلة للنهائيات بطولة كأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في تنظيم مشترك بحضور 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المونديال.



يأتي حسم إدارة قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، التعاقد مع الفيفا لبث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم وملخصات مباريات كل المنتخبات الإفريقية الأخرى، ضمن خطة القطاع للحصول على العديد من الحقوق التلفزيونية الفترة المقبلة، والتي بدأها بالحصول على حقوق بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وسيتم الإعلان قريباً عن تعاقدات مهمة أخرى.