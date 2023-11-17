بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

قدم هشام ربيع شكره لزوجته السابقة التي وقفت بجانبه منذ بداية الأزمة. وأشار إلى أنها كانت الداعم الوحيد الذي وقف بجانبه أثناء الاتهامات الملفقة التي واجهها بسبب بوسي.

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وفي سياق متصل، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل هشام ربيع بعد تقديم كافة المستندات التي تثبت براءته من اتهامات تزويره لمبلغ 8 ملايين جنيه.

وأظهرت التحقيقات أن الشخص الذي قام بتوجيه الاتهامات لهشام ربيع هو شخص يرتبط ارتباطًا وثيقًا بطليق بوسي. وقد اعترف هذا الشخص بكذب التهم وأكد أنه لا يعرف هشام ربيع وأنه كان غير واعي أثناء اتهامه.

ولا يختلف أحد على أهمية هشام ربيع وبوسي في المشهد الفني المصري، ولهذا فإن الأخبار حول انفصالهما أثارت استنكارًا وتعاطفًا من الجمهور. العديد من محبيهما عبروا عن دعمهم لهما في هذا الوقت الصعب، وطالبوا بتحفيز الحوار وحل الخلافات بشكل سلمي.