بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

أثيرت الأقاويل في الساعات الماضية بسبب تقديم طعون في مجلس الدولة ورفع دعوى لبطلان انتخبات القلعة البيضاء ، المفاجأة كانت في المدعي ، وهو أشرف عبد العزيز محامي ، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وربط الجميع ، الدعوى المقامة من المحامي ، للمراوغة في قضية كهربا ، والتفاوض على غرامته المقررة لنادي الزمالك عقب انتقاله لأفيش البرتغالي في 2019 ، بالإضافة إلى ان البعض علق أن دعوى البطلان مقابل التنازل عن الغرامة أو تقسيطها.

علاقة محامي كهربا بالزمالك

ولكن المفاجآة ، ورغم أن الدعوى القضائية مقامة باسم أشرف عبد العزيز ، محامي كهربا إلا أن الأخير كشف عن حقيقة الأمر ، نافيا تماما علاقته بأى دعوى مقامة ببطلان انتخابات الزمالك معلقا “ أنا مالي بالزمالك" ، مشيرا إلى أنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بتلك الدعوى.

غرامة كهربا

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كان قد أصدر قرارًا في وقت سابق بتغريم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، مليوني و400 ألف دولار لصالح نادي الزمالك؛ بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد عام 2019.

ألافيش يسدد نصف الغرامة

وعن غرامة كهربا أوضح أنه تحدث مع المحامي الإيطالي لنادي الزمالك من أجل دفع مبلغ الغرامة دون فوائد، وبعد الحصول على نصف الغرامة من ديبورتيفو أفيش البرتغالي، سيتم تسديد الفوائد لاحقًا، مع كتابة تعهد بذلك

وكشف أشرف عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية ، أن كهربا هيدفع الغرامة لـ الزمالك لما يجي الوقت المناسب، "لسه في استئناف"، لكن عموما نتقابل في أغسطس 2024.. و"مفيش حد ضامن الظروف، يمكن الغرامة تتدفع بعد سنة او اثنين او 3 سنين، لسه في إجراءات كتيرة قوي".. وكله باللوائـح