عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يتابع دورية العمل في قطاع الناشئين والأكاديميات

اجتماع الخطيب مع
اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي والمشرف العام على الكرة، على متابعة دورية العمل بقطاع الناشئين والأكاديميات، في ‏اجتماع عقده بحضور لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، ومعهم شطة مدير ‏الأكاديميات، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، و بدر رجب المدير الفني للقطاع، ونائبه و محمد شوقي، وحنان ‏الزيني مدير اللوائح والتراخيص.‏

خلال الاجتماع اطمأن الكابتن محمود الخطيب على سير العمل بقطاع الناشئين والأكاديميات، والتعاون والتنسيق القائم ‏بينهما وخطة العمل للمرحلة المقبلة، بما يسهم في النهوض بمستوى الفئات العمرية المختلفة، وإفراز أفضل العناصر الداعمة ‏للفريق الأول

شهد الاجتماع أيضًا مناقشة العديد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالبنية التحتية والجوانب الإدارية، ‏كما تابع رئيس النادي موقف فرق الناشئين ومشاركاتها في المسابقات المختلفة.‏

النادي الأهلي الأهلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب لجنة التخطيط الكابتن محمود الخطيب الخطيب الناشئين وليد سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

موضوعات متعلقة

المغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال الناشئين لأول مرة في تاريخه

دون فرحة.. رد فعل مجلس اتحاد الكرة عقب سداسية جيبوتي| فيديو

رد فعل زيزو أثناء استبداله فى مباراة جيبوتي وسجدة شكر مروان عطية|شاهد

شاهد| احتفالات لاعبي مصر عقب سداسية جيبوتي

هات الكورة.. لقطة طريفة من صلاح مع لاعب جيبوتي بعد إحرازه سوبر هاتريك|شاهد

رقم قياسي جديد يحطمه محمد صلاح في تاريخ مصر

بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين.. الجماهير تزلزل لقاء مصر وجيبوتي

بنحبك يا أبو مكة.. استقبال أسطوري لـ صلاح في استاد القاهرة| شاهد

ترشيحاتنا

محلية النواب: تعديل قانون التصالح يفترض حسن النية

محمد صلاح يكشف كواليس الفوز على جيبوتي ورسالته للاعبين وعتابه للجماهير|فيديو

الصحة: الأطباء مستعدون لدخول قطاع غزة لمساعدة الأشقاء

أفضل 5 كتب ستساعدك على التخلص من الاكتئاب| تعرف عليها

بعد استجابة الرئيس.. الصحة: 3 استشاريين يتابعون حالة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل

شاهد ماذا قال الطفل الفلسطيني بعد استجابة الرئيس السيسي ووصوله إلى مصر للعلاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يكشف سبب امتناع الإنسان عن الأكل قبل الوفاة

اتطلقت امبارح وجالها عريس النهاردة| تفاصيل عرض زواج خليجي لـ هنا الزاهد.. شاهد

هدية ربانية.. معجزة نواة البلح لعلاج أمراض خطيرة

تايجر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ