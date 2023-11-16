الخطيب يتابع دورية العمل في قطاع الناشئين والأكاديميات

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي والمشرف العام على الكرة، على متابعة دورية العمل بقطاع الناشئين والأكاديميات، في ‏اجتماع عقده بحضور لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، ومعهم شطة مدير ‏الأكاديميات، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، و بدر رجب المدير الفني للقطاع، ونائبه و محمد شوقي، وحنان ‏الزيني مدير اللوائح والتراخيص.‏

خلال الاجتماع اطمأن الكابتن محمود الخطيب على سير العمل بقطاع الناشئين والأكاديميات، والتعاون والتنسيق القائم ‏بينهما وخطة العمل للمرحلة المقبلة، بما يسهم في النهوض بمستوى الفئات العمرية المختلفة، وإفراز أفضل العناصر الداعمة ‏للفريق الأول

شهد الاجتماع أيضًا مناقشة العديد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالبنية التحتية والجوانب الإدارية، ‏كما تابع رئيس النادي موقف فرق الناشئين ومشاركاتها في المسابقات المختلفة.‏