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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صوت وصورة الحلقة 25: محامية نجلاء بدر تتسبب في القبض على حنان مطاوع

نجلاء بدر
نجلاء بدر

شهدت الحلقة رقم 25 من مسلسل صوت وصورة في صدمة محبيه بعد القبض على حنان مطاوع للمرة الثانية، رغم محاولتها للاختفاء عن الشرطة.


تسببت محامية نجلاء بدر في القبض على رضوى "حنان مطاوع" بعدما علمت مكانها من وافي مساعد المحامي صدقي صخر.


خطف رجال محامية نجلاء بدر "وافي" وعذبته حتى اعتراف بمكان حنان مطاوع، التي كانت على وشك الهرب مرة أخرى والاختفاء في دمياط.


في الوقت نفسه تشك نجلاء بدر ومحاميها في ابن خالتها الذي يرغب في الزواج منها بأنه من قتل زوجها، وحاولت إقناعه بالسفر خارج مصر حتى تنتهي القضية لكنه رفض وأصر على التواجد بجانبها.

 

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة، وهو من بطولة  حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc  ومنصة watch it.

حنان مطاوع نجلاء بدر صدقي صخر مسلسل صوت وصورة

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