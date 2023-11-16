مؤسسة أبو العينين الخيرية: المصريون يقدمون ملحمة كبيرة في دعم الأشقاء بغزة

أكد مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، أن المصريين يقدمون ملحمة كبيرة في دعم الأشقاء في غزة بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك ترابطا كبيرا بين الـ 34 مؤسسة في التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وقال مصطفى عزت، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن مصر من خلال وقوفها في أزمة غزة، توجه رسالة إلى العالم بأنها بخير بوجود مؤسساتها المدنية، بدعم كبير من القيادة الحكيمة والرشيدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إدخال المساعدات

وتابع مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، أن هناك تعاونا مثمرا بين مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي، استطاع بحكمته في إدخال المساعدات في غزة وهو ما يدل على الزعامة القوية والحكيمة.