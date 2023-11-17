أحمد مجدي: هنطور التكنولوجيا وأصدر الفكر لأوروبا |فيديو

تحدث أحمد مجدي العضو المنتدب لمصنع سوميتومو، عن المبادئ الأساسية لتطوير المؤسسات والشركات، مؤكدا أن هناك مجموعة أسس رئيسية لبناء الشركات بناء دستور خاص لكل مؤسسة.

وقال أحمد مجدي، خلال تصريحاته على قناة "ON" إن أهم هذه المبادئ العمل بضمير وبذل مجهود والسعي للطريق الصحيح لتحقيق الأمل، موضحا أن المهندسين يعملون جميعا في المركز الرئيسي في أوروبا وإنجلترا، فضلا عن الابعاد الاستراتيجية الحديثة.

وأوضح العضو المنتدب لمصنع سوميتومو، أن بداية عمل الشركة منذ عام 2009، وكان أكثر التوقعات 500 ألف عامل وهذا كان أكثر التقدير، وبعد عام 2013 توسعوا وتكبير الحلم وصل إلى 12 ألف عامل وتصنيع إلى 8 مصانع، وأصبحوا من أكبر المصانع، بمقدار خروج كونتينر كل ساعتين.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن مصنع جديد في العاشر من رمضان، مقام على مساحة 150 ألف متر، يوجد به مدرسة للتدريب داخل المصنع تضم مهندسين وفنيين وعمال.