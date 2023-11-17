في اليوم العالمي للولادات المبكرة.. معلومات غير متوقعة لا تعرفها من قبل

يصادف اليوم 17 نوفمبر اليوم العالمي للولادات المبكرة، يعتبر الطفل الخديج أو المبتسر هو طفل يولد مبكرًا جدًا، أو قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا من الموعد المحدد، تبلغ فترة الحمل الطبيعية حوالي 40 أسبوعًا، تحدث الولادة المبكرة في الأسبوع 37 أو قبل ذلك، يمكن أن تشكل هذه الولادة المبكرة أو المبكرة مخاطر صحية خطيرة على الأم والطفل.

حوالي 1 من كل 10 ولادات في الولايات المتحدة تكون سابقة لأوانها، ويزداد العدد في البلدان ذات الدخل المنخفض، المضاعفات الناجمة عن الولادة المبكرة هي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

هل هناك مستويات مختلفة من الولادات المبكرة؟

تنقسم الولادات المبكرة إلى أربع فئات:

الولادة المبكرة المتأخرة، أي بين الأسبوع 34 و36.

خديج إلى حد ما، أي بين الأسبوع 32 و34.

سابق لأوانه جدًا، أي ولد قبل الأسبوع 32.

خديج للغاية، أي ولد قبل الأسبوع 25.

المشاكل الصحية التي يمكن أن يعاني منها الطفل الخديج

يحتاج الجنين إلى مدة كاملة في الرحم ليتطور، إذا ولدوا مبكرًا جدًا، فقد لا يتطورون بشكل كامل. وهذا يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، يميل الأطفال الخدج إلى الإصابة بمشاكل في القلب أو الدماغ أو الرئة أو الكبد.

بعض الحالات الصحية الأكثر شيوعًا التي تؤثر على الأطفال المبتسرين هي:

انقطاع النفس الخداجي، أو توقف التنفس مؤقتًا أثناء النوم.



خلل التنسج القصبي الرئوي، أو الرئتين المتخلفتين.



نزيف داخل البطين، أو نزيف في الدماغ.



التهاب الأمعاء والقولون الناخر، أو التهاب الأمعاء.



الإنتان الوليدي، أو عدوى الدم.



القناة الشريانية السالكة (PDA)، أو تدفق الدم غير الطبيعي في القلب.



اعتلال الشبكية الخداجي، أو الأوعية الدموية المتخلفة في العين.



الأطفال المبتسرون هم أيضًا أكثر عرضة لخطر التحديات التنموية.

وقد يواجهون مشكلات صحية في وقت لاحق من حياتهم، بما في ذلك:

الشلل الدماغي.

مشاكل في السمع والرؤية.

صعوبات التعلم.

نمو ضعيف.

ما هي المخاطر الصحية التي تشكلها الولادة المبكرة على الحامل؟



أعراض الولادات المبكرة



يمكن أن تحدث الولادة المبكرة فجأة، دون سبب معروف، في بعض الأحيان، يتعين على مقدمي الرعاية تحفيز (بدء) المخاض مبكرًا لأسباب طبية، يمكن للأشخاص أيضًا أن يدخلوا في الولادة المبكرة بسبب:

الحالات الصحية المزمنة، مثل مرض السكري أو الالتهابات.

تعاطي المخدرات أو الكحول.

الحمل المتعدد، مثل الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم.

تسمم الحمل (ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل).

مشاكل في الرحم أو عنق الرحم.

وقت قصير جدًا (أقل من 18 شهرًا) بين حالات الحمل.

نزيف مهبلي أو التهابات أثناء الحمل.

المصدر: clevelandclinic.