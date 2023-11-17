ذوبان الجليد.. الرئيس الصيني وكيشيدا يناقشان الخلافات بين بلديهما

حث الرئيس الصين، شي جين بينج، رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، خلال لقاء جمعهما في كاليفورنيا إنه على بلديهما إدارة خلافاتهما بطريقة مناسبة؛ حسبما أفادت وسائل الاعلام الرسمية.



ونقلت وسائل الاعلام عن التلفزيون الصيني العام "سي سي تي في"، أن شي أوضح لكيشيدا، خلال لقائهما في سان فرانسيسكو على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي آسيا-المحيط الهادئ (أبيك) أنه على بكين وطوكيو "التركيز على المصالح المشتركة وإدارة الخلافات بطريقة مناسبة".

وشدد الزعيم الصيني على أن الدولتين يجب ان "تنخرطا في بناء علاقات صينية-يابانية تتماشى مع متطلبات العصر الجديد".

وأضاف ان "التعايش السلمي والصداقة عبر الأجيال والتعاون الذي يفيد الطرفين والتنمية المشتركة هي الاتجاه الصحيح على صعيد المصالح الجوهرية للشعبين الصيني والياباني".

وأكد شي أنه منذ بداية الروابط بين البلدين "حافظت العلاقات بين البلدين رغم المراحل المضطربة، على زخم التنمية ما حمل منافع مشتركة لشعبي البلدين"، مؤكدا أنها تلعب أيضا دورا إيجابيا في تعزيز السلام والتنمية والازدهار في المنطقة".

وأعرب كيشيدا أمس الخميس للرئيس الصيني عن "مخاوفه الكبيرة" بشأن نشاط الصين العسكري في منطقة آسيا-المحيط الهادئ وتعاونها مع روسيا.

وقال كيشيدا بعد لقاء مع الرئيس الصيني في الولايات المتحدة "عبّرت له عن مخاوفنا الكبيرة بشأن نشاط الصين العسكري قرب اليابان وتعاونها مع روسيا، وشددت مجددا على الأهمية القصوى للسلام في مضيق تايوان للأسرة الدولية واليابان".