مفهوم الاعتصام والتعاون في القرآن الكريم.. أستاذ حديث يوضح

تحدث الدكتور حسن القصبى، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، عن مفهوم لم الشمل، قائلا إن القرآن الكريم هو كتاب السنن الكونية والإلهية، حيث سطر وذكر فيه طرق التعامل مع الحياة.

واستشهد حسن القصبي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس حريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، بقول الله تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا»، متابعا: الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم أن القوة فعل جماعي وليس فردي.

واسترسل: الاعتصام والتكاتف والتعاون والتراحم سبيل للقوة، مؤكدا على أنه القوة ولا يمكن أن تكون بصورة فردية.

ولفت إلى أن الوحدة تلم الشمل، والتضاد والتنافر يفرقه ويضعف الإنسان والمجتمع.