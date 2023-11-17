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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 570 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق بـ 4 مراكز

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع 570 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ 4 مراكز والقرى التابعة لها فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة وفقاً للإمكانات المتاحة وذلك لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض مشيراً إلى استمرار حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقري والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين.

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وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز الغنايم والبداري وديروط وصدفا حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً شفط الأتربة من جانبي الطرق بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، سيارات النقل ،....) وغيرها وهو ما أسفر عن رفع 570 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات  وذلك خلال حملات بإشراف ومتابعة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع الجهات المعنية بكل مركز.

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