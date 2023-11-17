محافظ أسيوط: ندوات توعوية وتثقيفية بالقضايا السكانية قي مدارس القوصية





أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تواصل تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بالقضايا السكانية بمدارس مركز القوصية للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة وتحقيق مؤشرات أفضل وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية والإدارة التعليمية بالمركز لافتاً إلى أهمية النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم وأعمارهم لتوعية الشباب والنشء وتنمية الأسرة المصرية بكافة الطرق الممكنة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة الزيادة السكانية ويساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان وتنفيذاً لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.



وقامت وحدة السكان بمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وبإشراف فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة بتنظيم ندوة بعنوان "التوعية التثقيفية الصحية" لطلاب وتلاميذ عدد من المدارس بمركز القوصية من بينها مدرسة مهران خلاف الاعدادية بنات ومدرسة نزالي جانوب الإعدادية بنين حيث حضر الندوة حوالي 75 طالب وطالبة بالمرحلة الاعدادية (بنات وبنين) بالتنسيق مع أبو المكارم صابر مدير الإدارة التعليمية بالقوصية ، وناصر أبو الليل مدير الخدمات بالإدارة التعليمية ، وياسر فتحى رئيس قسم الخدمة الإجتماعية بالإدارة التعليمية ، وإبراهيم محفوظ مدير المدرسة نزالي جانوب الإعدادية بنين ، وعلاء حلمى رئيس قسم التنمية المستدامة بالإدارة التعليمية ، وابتسام محمد مسئول وحدة السكان بالمركز ومسئول الندوة الثقافية بالوحدة ، ومحمود صالح ممثل جمعية الشعراوي عضوا حماية الطفل وعدد من المسئولين بالإدارة التعليمية والوحدة المحلية بمركز القوصية والمعلمين والمعلمات بالمدارس وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة للحد من الزيادة السكانية والعمل على رفع الوعى بتلك القضية انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وذلك لتنمية الشباب والنشء وتحقيقاً للاسترايتجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ تنمية الاسرة المصرية.



وقد تناولت الندوة برنامج تثقيف صحي حيث إن للصحة أهمية كبيرة فالإنسان الصحيح المعافى في بدنه يستطيع إنجاز أهدافه وتحقيقها كما أنه يستطيع أن يُمارس نشاطاته اليومية بيسر وسهولة بالإضافة إلى استطاعته بأن يكون فردًا صالحًا في مجتمعه ويُساعد في نمائه كما أن الإنسان السليم يُخفّف عن نفسه أعباء زيارات المشافي وثمن الأدوية فضلاً عن تعليم المحافظة علي الصحة والوقاية والعلاج حيث يبدأ الإرشاد الصحي من التربية المنزلية والمدرسة من بينها (الغسل الجيد المتكرر لليد ، وممارسة الرياضة ، تعزيز جهاز المناعة ، والتعرف علي أهمية العادات الصحية للوقاية من نزلات البرد والانفلونزة .. وغيرها) فضلاً عن قضية الزيادة السكانية ومدى تأثيرها على المستوي المعيشي للفرد والمجتمع.

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