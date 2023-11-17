فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

عقب الإعلان عن انفصال الفنانة هنا الزاهد و زوجها الفنان أحمد فهمي، أثار الفنان الكوميدي الكويتي أحمد النجار، حالة من الجدل، بسبب التعليق الذي كتبه، ردا على إعلان الفنانة هنا الزاهد، عن انفصالها مساء أمس، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام".

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور للإعلامية الكويتية مي العيدان، الذي أوضحت خلاله أن الكوميديان الكويتي أحمد النجار، لديه الرغبة في الزواج من الفنانة هنا الزاهد، التي أعلنت عن انفصالها وزوجها أحمد فهمي.

ووضعت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، تعليق الفنان الكوميدي، وكتبت: "الفنان الكويتي أحمد النجار يعرض الارتباط على هنا الزاهد بعد إعلانها الانفصال الرسمي من زوجها أحمد فهمي".