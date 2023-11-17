مرور ميداني لرصد التعديات والبناء المخالف في المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمرور الميدانى لرصد كافة التعديات ومخالفات البناء بنطاق المراكز والمدن واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على أصول وحقوق الدولة والشعب و إنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة .



فيما شنت الوحدات المحلية بحملات لتنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات المخالفة سواءً كانت بناء علي الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني وحالات البناء بدون ترخيص وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقاً لأحكام القانون .