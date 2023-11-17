عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرور ميداني لرصد التعديات والبناء المخالف في المنوفية

الازالات الفورية
الازالات الفورية في المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمرور الميدانى لرصد كافة التعديات ومخالفات البناء بنطاق المراكز والمدن واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على أصول وحقوق الدولة والشعب و إنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة .

محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف بطريق 98 رملة الأنجب / دلهمو بأشمون

المنوفية.. تحرير 1210 محاضر وضبط 74 طن مواد غذائية وأسمدة وأعلاف


فيما شنت الوحدات المحلية بحملات لتنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات المخالفة سواءً كانت بناء علي الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني وحالات البناء بدون ترخيص وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقاً لأحكام القانون .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أشمون المنوفية الأراضى الزراعية البناء بدون ترخيص التعديات ومخالفات البناء مخالفات البناء محافظ المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

بعد اعلان وفاتها في الأسر.. جيش الاحتلال يعثر على جثة المجندة مارسيانو |تفاصيل

ترشيحاتنا

ماليزيا تشيد بالحكومة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين

شتمت المتابعين|هل أصبح تيك توك منصة لسب الجمهور؟.. مها أحمد بمرمى النيران

90 ألف جنيه أوفر برايس.. أسعار إم جي ZS بالسوق المصري

ما هي أسباب الانتصار على الأعداء؟.. خطيب المسجد الحرام: 10 أمور تأتي بالفرج

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة عسقلان

وزير الخارجية اللبناني: يجب الضغط على إسرائيل لتحقيق السلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للولادت المبكرة.. مضاعفات خطيرة على الأم والجنين

ناقد موضة يصف إطلالة أصالة بالكارثية| شاهد

البيض أم المكسرات.. ما الأفضل لتناول وجبة الإفطار| مفاجأة غير متوقعة

سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

فيديو

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ