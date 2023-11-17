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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية.. تحرير 1210 محاضر وضبط 74 طن مواد غذائية وأسمدة وأعلاف

حملات تموينية
حملات تموينية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز  وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق للتصدي لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لرفع المعاناة عن المواطنين .

وأعلن أبو ليمون عن تحرير ( 1210 ) محضر تمويني خلال الأسبوع الجاري وذلك  بالتنسيق بين الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ، وتنوعت ما بين ( 598) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و( 612) محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخري .

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وأوضح المحاسب عاطف الجمال  وكيل وزارة التموين بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير (5)  محاضر جنح مركز قويسنا تنوعت ما بين  (2) محاضر ضد أصحاب محلات بيع أعلاف بحوزتهم (1) طن أرز ، (10) طن بذرة فول صويا ، وتحرير (2)  محضر  ضد أصحاب محلات بيع اسمدة ومبيدات زراعية بحوزتهم (6,5) طن كبريتات كالسيوم ، (1,5) طن فوسفات أحادي ، ومحضر ضد صاحب مصنع للصناعات الغذائية لحوزته (15) طن زيتون مخلل ، (50) كجم صودا كاوية ، (100) كجم ملح طعام  بدون مستندات مجهولة المصدر وإدارة النشاط بدون ترخيص  ، فيما تم تحرير محضرين جنح مركز شبين الكوم   أحدهم ضد صاحب مخبز سياحي بحوزته (1) طن دقيق فاخر ، وآخر  ضد صاحب مخزن بحوزته (600) عبوة طحينة ، (480) عبوة زيت طعام ، (1200) عبوة مواد غذائية   بدون مستندات مجهولة المصدر.


وأضاف أنه تم  تحرير  (4) محاضر جنح مركز منوف تنوعت ما بين محضر ضد صاحب محل بيع أعلاف بحوزته (2) طن نخالة خشنة ، (3) طن علف دواجن ، ومحضر ضد صاحب مخزن سلع غذائية لحوزته (1200) عبوة مياة غازية ، ومحضر ضد صاحب مخبز بلدي لحوزته (9) شيكارة دقيق بلدي ، ومحضر ضد صاحب محل بيع اسمدة بحوزته (25) طن أسمدة زراعية كبريتات الكالسيوم بدون مستندات مجهولة المصدر ، وفي مدينة سرس الليان تم تحرير محضر ضد صاحب محل بيع سلع غذائية لحوزته (27) ألف عبوة عصير بدون مستندات مجهولة المصدر ، وكذا تحرير محضر جنح مركز تلا ضد صاحب محل حبوب وأعلاف بحوزته (2) طن أرز ، (5) طن أعلاف دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر ، وتحرير محضرين جنح مركزي الباجور  وأشمون ضد أصحاب مخابز بحوزتهم (45) شيكارة دقيق بلدي بقصد البيع بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق .


وأكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية  لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة ، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التموين والتجارة الداخلية الحملات التفتيشية المنوفية مباحث التموين محافظ المنوفية

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