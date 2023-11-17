الاتحاد الأوروبي: يجب تحريك الدعم الدولي والعمليات الدبلوماسية نحو حل الدولتين

أكد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه لا يجب أن يزيد التصعيد أكثر من ذلك، حيث قتل الآلاف من المدنيين منذ بداية الحرب، مؤكدًا: "لا يمكننا أن نترك الأزمة دون حل وعلينا تحريك الدعم العالمي والدبلوماسي من أجل حل الدولتين".

وأضاف "بوريل" خلال كلمته بمؤتمر صحفي أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية، أنه لا يمكن أن يكون الوضع إيجابي بدون أن يتم اتخاذ إجراءات عملية لتحقيق حل الدولتين، معقبًا: "الوضع غير إنساني وعلينا استغلال هذا الزخم لحل هذا النزاع".



وتابع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه يجب تحريك الدعم الدولي والعمليات الدبلوماسية نحو حل الدولتين وهو الحل الذي لقى تجاهلًا لفترات طويلة.