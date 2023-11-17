ماذا وجد عمال المجاري في المكسيك؟.. مفاجأة تقشعر لها الأبدان

فوجئ عمال بمدينة مكسيكية أثناء فحص الصرف الصحي، بتمساح ضخم يبلغ طوله ثلاثة أمتار كامنًا في المجاري.

في مشهد مثير للرعب، أصيب العمال في سيوداد فيكتوريا بالمكسيك بالذهول بعد اكتشاف التمساح الضخم الذي يسد نظام الصرف الصحي في المدينة.

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وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان موظفو هيئة مياه الشرب والصرف الصحي يقومون بتنظيف محطة الضخ بالمدينة عندما سمعوا صوتًا غريبًا يبدو وكأنه حيوان يضرب بذيله.

وبعد مزيد من التحقيق، وجدوا الوحش الضخم يحرك ذيله تحتهم في نظام النباتات تحت الأرض.

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وتسبب المخلوق الذي يبلغ طوله عشرة أقدام، ووزنه 440 رطلاً، أو حوالي 31 حجرًا، في خفض تدفق المياه في المدينة بنسبة 70٪ تقريبًا، وفقًا للجنة مياه الشرب والكانتاريلادو.

تم استدعاء ضباط الحماية المدنية المحليين بسرعة لإزالة وحش المجاري بشكل احترافي.

وذكرت السلطات المحلية بعد إطلاق سراح التمساح أنه "تم العثور على تمساح يزيد طوله عن ثلاثة أمتار في قناة غوادالوبي فيكتوريا، وبعد إنقاذه تم نقله إلى بيئته الطبيعية".