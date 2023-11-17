كلب رئيسة مولدوفا يعقر نظيرها النمساوي

عقر كلب رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، يد الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، الذي كان يجري زيارة لبلادها.

وذكرت وسائل إعلام مولدوفية، أن الحادث وقع أمس الخميس؛ عندما كان الزعيمان يتجولان في فناء المقر الرئاسي المولدوفي، في العاصمة كيشيناو، وذلك عندما حاول فان دير بيلين، مداعبة الكلب.

واعتذرت ساندو، باللغة الإنجليزية، وقالت إن الكلب- وهو كلب إنقاذ يدعى كودروت"، ويعني غابة صغيرة- أصبح خائفا من الأعداد الكبيرة من الناس في مكان قريب.

وفي الاجتماع التالي لـ فان دير بيلين، مع رئيس برلمان مولدوفا، ظهر الرئيس النمساوي ويده مضمدة.

وفي مقطع فيديو، نُشر على موقع إنستجرام، اليوم الجمعة، تعاطف فان دير بيلين، مع الكلب، وكتب: "كل من يعرفني، يعرف أنني عاشق كبير للكلاب، ويمكنه أن يتفهم حماسته"، مضيفًا أن اجتماعه مع ساندو ومسؤولين آخرين، كان "جيدًا جدًا".

وقال فان دير بيلين إنه أعطى الكلب لعبة صغيرة في اليوم الأخير من زيارته.

ونشرت ساندو- التي كانت قد اقتنت الكلب، عقب إنقاذها له بعد أن صدمته سيارة- صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لحيوانها الأليف، مع الرئيس الضيف.