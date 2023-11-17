ريال مدريد يكشف حجم إصابة نجمه الشاب

تعرّض لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الفرنسي الدولي إدواردو كامافينجا، لقطع في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، وفق ما كشف النادي الملكي، الجمعة.

وجاء في بيان ريال مدريد على موقعه الرسمي: «بعد الفحوصات التي أجريت، الجمعة، على لاعبنا إدواردو كامافينجا من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبيّن أنه يعاني من قطع في الرباط الجانبي لركبته اليمنى، نترقّب المزيد من التطورات».

وتعرّض كامافينجا (21 عاماً) للإصابة خلال حصة تدريبية مع المنتخب الفرنسي، الأربعاء، قبل أن يعود إلى مدريد للخضوع للاختبارات.

ولم يكشف ريال عن مدة غيابه عن الملاعب والتي من المتوقع أن تكون طويلة.