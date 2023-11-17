عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يكشف حجم إصابة نجمه الشاب

كامافينجا
كامافينجا

تعرّض لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الفرنسي الدولي إدواردو كامافينجا، لقطع في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، وفق ما كشف النادي الملكي، الجمعة.

وجاء في بيان ريال مدريد على موقعه الرسمي: «بعد الفحوصات التي أجريت، الجمعة، على لاعبنا إدواردو كامافينجا من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبيّن أنه يعاني من قطع في الرباط الجانبي لركبته اليمنى، نترقّب المزيد من التطورات».

وتعرّض كامافينجا (21 عاماً) للإصابة خلال حصة تدريبية مع المنتخب الفرنسي، الأربعاء، قبل أن يعود إلى مدريد للخضوع للاختبارات.

ولم يكشف ريال عن مدة غيابه عن الملاعب والتي من المتوقع أن تكون طويلة.

 

 

ريال مدريد الإسباني إدواردو كامافينجا كامافينجا النادي الملكي ريال مدريد المنتخب الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

إسرائيل تعلن شرط الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

موضوعات متعلقة

بلينجهام يحقق جائزة الفتى الذهبي من توتو سبورت الإيطالية

الطريق أحمر.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة عن انتقال أحمد فتوح للأهلي.. تفاصيل

ريمونتادا لويس دياز.. كولومبيا تتغلب على البرازيل 2/1 في تصفيات المونديال

بمشاركة ميسي.. أرجواي تضرب الأرجنتين بهدفين دون رد في تصفيات المونديال

أحدث إنجاز.. صحيفة إنجليزية تتغنى برقم محمد صلاح القياسي مع المنتخب|ماذا قالت؟

البرازيل تتقدم على كولومبيا في تصفيات المونديال بالشوط الأول

أرجواي تضرب الأرجنتين بهدف في الشوط الأول من تصفيات المونديال

أخلوا بالنظام.. طرد 3 لاعبين من معسكر المنتخب| اعرف الحكاية؟

ترشيحاتنا

وجعي زاد .. ريم البارودي تثير الجدل بـ رسالة غامضة | شاهد

متحدث وزارة قطاع الأعمال العام: الدولة لديها استراتيجية واضحة ومحددة تدعم الصناعة المحلية

الطماطم نزلت 10 جنيه .. مفاجأة كبرى من الفلاحين| وهذه أسباب التراجع

ريال مدريد يكشف حجم إصابة نجمه الشاب

الدكتور دبلوم صنايع وبيلمّ فلوس| عملية نصب إجرامية في مستشفى سوهاج الجامعي

رغم الطلاق .. تصرف مفاجئ من هنا الزاهد وأحمد فهمي بهذه الصورة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب المشاكل النفسية.. 7 طرق فعالة للتخلص من التعلق بعد الإنفصال

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

أعراض خطيرة تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم| تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

فيديو

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ