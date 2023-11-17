صوتك أمانة.. وحدة تكافؤ الفرص بالمنيا تنظم ندوة للتوعية بأهمية المشاركة السياسية

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة المنيا ندوة توعوية عن "المشاركة السياسية ٠٠ صوتك أمانة" بمقر الوحدة المحلية لمركز ملوى وذلك تفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة دعم وتمكين المرأة بحضور اللواء أ. ح احمد السايس رئيس مركز ملوى ومحمد عبد الغنى نائب رئيس المركز وفاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة والدكتورة دعاء شلقامى امين عام محكمة المنيا وعضو المجلس القومى للمرأة ومنى مهنى مديرة وحدة تكافؤ الفرص بملوى.

وأكد رئيس مركز ملوى أن المرأة تمثل الدعامة الأساسية لتقدم ونهوض البلاد فهي الأداة القادرة على تحريك المجتمع وتُعد قاسمًا مشتركًا وشريكًا أساسيًا مع الرجل في بناء وتنمية البلاد.

وأضاف أن الهدف من عقد الندوة هو التأكيد علي اهمية المشاركة السياسية فى بناء الوطن وخاصة الاستحقاق الدستورى القادم وهو الانتخابات الرئاسية.

كما تم تسليط الضوء على دور الدولة والمحافظة في توفير كل سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمرأة حتى تتمكن من أداء دورها المنوط بها في الأسرة والمجتمع ٠

وقالت فاطمة الزهراء على مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ان محافظة المنيا تعد اولى المحافظات على مستوى الجمهورية التي تم انشأ ادارة لشؤون المرأة بها عام ٢٠٠٣ بهدف تقديم الدعم للمرأة فى كافه النواحى تنفيذا للاستراتيجة الوطنية لتمكين المرأة فى النواحى " اقتصادية _ اجتماعية _ سياسية _ حماية " أن المشاركة السياسية الفاعلة تؤدي بالضرورة إلى آثار إيجابية في المجتمع.

واشارت إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاصة بعام المرأة المصرية ٢٠١٧ " المرأة الصعيديه تسطيع " ٠

واوضحت الدكتورة دعاء شلقامى ان المرأة حصلت على اولى حقوقها السياسيه فى دستور 1956 وهو حقها فى التصويت والترشح للانتخابات وذلك بعد حرمانها لعقود طويله من ممارسة تلك الحقوق وكان اول تمثيل لها بمجلس النواب عام 1957 كما تم تعيين اول وزيره وهى حمكت ابو زيد عام 1962 وبعد كفاح دام لسنوات حصلت المرأه على الكثير من حقوقها السياسيه وكان اخرها ما ورد بدستور ٢٠١٤ من حزمة النصوص الدستوريه التى تلاها تعديلات قانونيه كلها تصب فى صالح المرأه لذا يجب على جميع السيدات المشاركة السياسية٠

