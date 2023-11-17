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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة فريد زهران : زيادة الإنفاق الحكومي بالصحة والتعليم حال فوز مرشحنا بالرئاسة

فريد زهران المرشح
فريد زهران المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

أعلن الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، حال فوزنا بالانتخابات سنقوم بزيادة الانفاق الحكومى فى الصحة والتعليم، لتحقيق ما نص عليه الدستور - المعطل - الذى استفتى عليه الشعب.

جاء ذلك فى المؤتمر الانتخابي الذى نظمته الحملة بالبدرشين.


واكد الشناوى أن الإنفاق الحكومى فى الصحة لا يتجاوز 1.4 % من الناتج المحلى الإجمالى، رغم أن الدستور ينص على ألا يقل عن 3% ويزيد تدريجيا حتى يصل إلى النسبة العالمية ( 6% ).


وهذا هو المسئول عن النقص الفادح فى الأطباء والتمريض وهجرتهم للخارج بسبب ضعف المرتبات، ونقص عدد اسرة المستشفيات والمستلزمات الطبية، وحالة المستشفيات التى نعلمها جميعا ونعانى منها فى كافة الأنحاء.


لذلك لابد من زيادة الإنفاق فى الصحة والتعليم، بصورة فورية، وتعميم نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وخاصة ان نظام التأمين الصحى الجديد لا يتجاوز 5% من المصريين، فى حين ان النظام القديم الذى يفتقد التمويل الضروري مستمر مع 56%، ويجب توحيد النظامين وشمول تطبيقه خلال مدة زمنية معقولة. فلا يعقل ان بعد السنوات السابقة من بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في ٣ محافظات، كل من استفاد منه عددهم لا يتخطى عدد سكان حي شبرا في القاهرة.


وأضاف الشناوى أما التعليم فأن نقص الإنفاق فيه تسبب فى نقص عدد المدارس والمدرسين وضعف رواتبهم، وازدحام الفصول، وينطبق ذلك على التعليم العام الذى يتلقاه 89% من الطلاب، مما يخل بالمساواة الدستورية بين الطلاب فى الحق فى تلقى تعليم لائق.

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