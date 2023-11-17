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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجدي فكري يعتذر عن مسرحية شفيقة المصرية تضامنا مع غزة

مجدي فكري
مجدي فكري

أعلن الفنان مجدي فكري، اعتذاره عن تقديم موسم جديد من مسرحية شفيقة المصرية، التي سبق عرضها على مسرح البالون، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد الحرب في غزة. 

وقال مجدي فكري، في بيان صحفي: «لو فتحت هذا العرض حاليا، سأشعر بالتقصير تجاه شعب غزة، خاصة وأن العرض بالكامل غنائي استعراضي كوميدي، موضحا أن الفن لا بد ألا يفقد صوابه ويعرف اتجاهه جيدا، خاصة وأن مسرحية شفيقة المصرية، في حد ذاتها لها هدف فني كبير، مشيرا إلى أن الحياة لا بد أن تستمر رغم المعاناة وأنه طول حياته عاشقا للمسرح ويبذل كل ما في وسعه من أجل الالتزام فيه، لكن لابد أن يكون هذا الالتزام بشكل يُشعر الآخرين من الجيران والأشقاء بالتضامن معهم».

 

مجدي فكري

وكان عرض على مسرح الهوسابير مسرحية "بؤجة" لـ مجدي فكري، التى يعود من خلالها الفنان مجدى فكرى إلى عالم المسرح.

"بؤجة" بطولة؛ مجدي فكري، مصطفى الشامى، ياسر الزنكلونى، جمال حجازى، عبد المنعم المرصفى، سمية الإمام، رشا سامى، لبنى الشيخ وهبة بدر، شريف زكى، المطرب حسن أبو سيف، محمد اللبان، إسلام عصام، وائل أبوجبل، وجوزيف.

تدور فكرة العرض حول إرجاع الصورة الجميلة لشباب المناطق الشعبية الذين يتمتعون بالشهامة والأصالة وحبهم لبلدهم عن طريق شاب يدعى بؤجة والاسم الحقيقى له "حسن" فى إطار درامى كوميدى، ويغلق العرض بأغنية تلخص القيم التى تهدف لها المسرحية، أشعار يحيى هراس، والملحن مصطفى ربيع، والموزع الموسيقى رامى سليم، وإخراج محسن حسين.

مجدي فكري الفنان مجدي فكري شفيقة المصرية مسرحية شفيقة المصرية غزة فلسطين

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