نائب رئيس شركة ريدكون العقارية يكشف دور الحكومة في مساندة القطاع

قال أحمد عبد الله، نائب رئيس شركة ريدكون العقارية، إن انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية تسببا في ارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد، وشمل ذلك القطاع العقاري.

وأضاف أحمد عبد الله، خلال حواره في برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الدولة المصرية بحثت سبل مساعدة المطورين العقاريين، ومن بين ما فعلته، إقامة العديد من المشاريع؛ مما أسهم في مساعدة المطورين.

الناتج المحلي

وأوضح نائب رئيس شركة ريدكون العقارية، أن القطاع العقاري مهم للغاية؛ لأنه يسهم بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة.

وأكد أحمد عبد الله، أن الدولة منحت المطورين العقاريين قوة دفع، مكنتهم من استكمال عملهم، ومنها قرار مد الفترة الزمنية لتنفيذ المشاريع 20%.